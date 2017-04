“Waarom stond daar geen seingever?”

Oostende - Voor de tweede keer in twee dagen tijd is een fietser verongelukt. Een 52-jarige vrouw uit Oostende werd gisteren voor de ogen van haar vrienden van de weg gemaaid in Elzele. De vrouw nam met 7.000 anderen deel aan de toertocht Etixx-Classic. Op het gevaarlijke kruispunt waar het ongeval plaatsvond, stond geen seingever. “Nochtans hadden we de organisatoren op het hart gedrukt dat dit een heel gevaarlijk punt is”, zegt de burgemeester.

De Etixx-classic, die vroeger de Davitamon-classic heette, is al jaren een vaste waarde bij wielertoeristen in ons land. De tocht die in Nazareth start en aankomt, gaat door de heuvels van de Vlaamse Ardennen en ook net over de taalgrens.

Bij de passage in het Henegouwse Elzele liep het gisteren dramatisch fout. Langs de Ninoofsesteenweg, een dubbele rijbaan waar je 120 km per uur mag, werd een sportfietser doodgereden. Een vrouw uit Oostende was tot in het midden van de weg gereden en daar gestopt, maar werd toch gegrepen door een voorbijsnellende Opel Astra. Dat gebeurde voor de ogen van haar vriendin en diens man, die gestopt waren aan het kruispunt. Haar eigen echtgenoot en zoon reden ook mee in de Etixx-Classic, maar zij waren al eerder langs dat punt gepasseerd.

Op de plek van het ongeval moesten de fietsers voorrang verlenen. Foto: Fernand De Vos

”Voor de vrouw kon geen hulp meer baten. Ze was op slag dood”, zegt burgemeester Ides Cauchie (CDH) van Elzele. Hij wijt het ongeval mee aan de afwezigheid van een seingever op die plek. “In Ronse, even verderop, staan er wel. Hier niet. Nochtans heeft onze gemeente de organisatoren op het hart gedrukt dat dit een heel gevaarlijk punt is en dat hier heel goed moet uitgekeken worden. Op de plek van het ongeval moesten de fietsers ook voorrang verlenen.”

Een vrouw dringt bij burgemeester Chauchie aan op meer verkeersveiligheid aan het kruispunt. Foto: Fernand De Vos

83 seingevers

Dat beaamt Jo Delbaere, organisator van de Etixx-Classic en bestuurslid van de organiserende Club WTC De Wielervrienden uit Nazareth. “We hebben dat gevaarlijke punt inderdaad besproken met de gemeente Elzele én de politie. Samen hebben we beslist om daar geen seingever te posteren. We beschikken over 83 seingevers, maar hoeden ons ervoor om er overal één te zetten, net omdat het een recreatieve toertocht is en we er geen ‘blinde’ koers van willen maken. We drukken de deelnemers op het hart dat ze de verkeersregels moeten volgen. Op de plek hadden we ook een bord gehangen met daarop gevaarlijk kruispunt.”

De organisatoren betuigen hun medeleven. “We hebben meteen de muziek aan de aankomstplaats in Nazareth afgezet en om 14 uur een minuut stilte gehouden. Het is uitermate tragisch allemaal.”

Volgens de burgemeester van Elzele is de bestuurder van de auto een buurtbewoner. Hij of zij zou niet te snel gereden hebben. Het is al het tweede dodelijke ongeval met een sportfietser in twee dagen tijd. Vrijdag overleed triatleet Kenneth Neyt (40) in Dentergem. Hij reed ook een kruispunt over en werd gegrepen door een auto die van rechts kwam.