Ze deed 9 maanden lang alsof ze zwanger was en kocht iemands baby voor 20.000 euro, maar door één detail viel ze door de mand

Een 35-jarige vrouw is in Italië gearresteerd omdat ze ervan wordt verdacht een baby te hebben gekocht van een andere vrouw. Negen maanden lang deed ze eerst alsof ze zwanger was, maar door één detail viel ze door de mand.

De vrouw, een Italiaanse, wordt ervan beschuldigd 20.000 euro te hebben betaald voor de baby van een andere vrouw. Daarvoor kocht ze online een valse buik en deed ze negen maanden lang alsof ze zwanger was.

Er was één detail waar ze echter niet op gerekend had. De vrouw kocht de baby van een Roemeense moeder en de vader van het kind was Malinees, waardoor het baby’tje van gemengd ras was. Dat zou ze onmogelijk aan haar omgeving en de autoriteiten kunnen verantwoorden en dus zou de Italiaanse het meisje na drie dagen weer teruggebracht hebben naar de echte moeder.

Een en ander kwam aan het licht toen de vrouw de baby ging aangeven in de Italiaanse stad Latina, maar geen documenten kon voorleggen om de afkomst van het kind te bewijzen. De vrouw is intussen gearresteerd, net zoals de biologische moeder van het kind en een Marokkaanse man die hen hielp met de deal.