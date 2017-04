Michelle Obama verklaart haar ‘ik ben er niet graag bij’-blik van op de inauguratie van Donald Trump

Foto’s van voormalig First Lady Michelle Obama op de inauguratie van Donald Trump in januari gingen de wereld rond. Haar blik sprak boekdelen, zo klonk het , ‘ze was er duidelijk niet graag bij’. Mensen zagen in haar blik een teken van haar afkeer tegenover de nieuwe president, Donald Trump, maar de reden waarom ze zo keek, had een andere oorzaak.

In een interview tijdens de American Institute of Architects-conventie in Orlando onthult ze waar die blik eigenlijk vandaan kwam. Michelle Obama was emotioneel; de inauguratie van Trump betekende ook voor haar het einde van een tijdperk, want ze zou niet langer First Lady zijn, haar echtgenoot niet langer president van de VS. “Maar ik wilde geen tranen in mijn ogen hebben”, zo zegt ze. “Want mensen zouden er dan van overtuigd zijn dat ik aan het huilen was omwillen van de nieuwe president.” Doordat Michelle Obama probeerde niét te huilen, zag haar blik er op de foto’s soms wat vreemd uit.

BEKIJK OOK. Michelle Obama was er niet graag bij, en dat liet ze merken

De populaire voormalige First Lady had het trouwens niet alleen over de inauguratie tijdens dat interview. Ze blikte ook vooruit, en daarbij benadrukt ze dat ze niet van plan is om zélf ook een gooi te doen naar het presidentschap in 2020. “Ik zou mijn kinderen niet willen vragen dit opnieuw te doen”, zo zei ze. “Want als je zo’n functie hebt, dan raakt jouw hele familie betrokken. Bovendien is er meer dat we kunnen doen als je niet zo’n functie hebt, want dan heb je niet de last van al die politieke bagage.”