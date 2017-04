Jay Z gaat op reis en neemt mee...zijn kapper

Hoe wereldsterren zoals de Amerikaanse rapper Jay Z (47) trouw blijven aan hun vaste kapper? Simpel, ze nemen hem gewoon mee op wereldreis.

Eén keer per week laat de man van wereldster Beyoncé zijn euh haren onder handen nemen door kapper Johnny Castellanos, bij de sterren beter bekend onder zijn artiestennaam Johnny Cake. De 38-jarige Amerikaan vliegt de rapper al meer dan twintig jaar achterna, van Los Angeles tot Japan, om ervoor te zorgen dat Jay Z er steeds piekfijn uitziet.

”In 1997 mocht ik voor de eerste keer het haar van Jay Z knippen” zegt Castellanos aan het blad USA Today. “Ik was bijzonder zenuwachtig want ik wilde het goed doen. Ik mocht me ook totaal niet als een fan gedragen tegenover hem want dat zou maar onprofessioneel zijn. Het was mijn grote droom om een hippe kapper te worden en nu ben ik daarin geslaagd: ik verdien er mijn geld mee.”