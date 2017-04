Lulu (12) werd vorig jaar gescalpeerd op een kermisattractie. Nu spreekt ze voor het eerst

Een jaar geleden, op 7 mei 2016, gebeurde het ondenkbare in het leven van Elizabeth, toen een 11-jarige en vrolijke meid. Ze nam plaats in een kermisattractie, maar door een foute beweging veranderde haar leven van het ene moment op het andere in een ware hel. Nu spreekt ze voor het eerst, moediger dan ooit.

Elizabeth Gilreath, Lulu voor vrienden, zat aan boord van een snelle, ronddraaiende attractie toen ze plots uitgleed en met haar hoofd vast kwam te zitten. Terwijl omstanders verschrikt riepen om het ritje te stoppen, scheurde de meedogenloze machine het felrode haar en de hoofdhuid van Elizabeth. Het elfjarige meisje werd in allerijl en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Het zag er bijzonder slecht uit, maar tegen alle verwachtigen in overleefde ze het verschrikkelijke ongeval.

Lulu, voor de operatie. Foto: Facebook

Vandaag, bijna een jaar na de feiten, spreekt Lulu voor het eerst in een televisie-interview over die bewuste dag en de lange en pijnlijke revalidatie nadien. Die revalidatie is trouwens nog altijd aan de gang. De 12-jarige moet nog regelmatig onder het mes en onderging het afgelopen jaar al twee hoofdoperaties, drie huidtransplantaties, een oogoperatie, 28 bloedtransfusies.

“Het voelde alsof mijn hoofd verpletterd was”, vertelt Lulu. Het laatste wat ze zich herinnert van de bewuste dag, is dat ze uitgleed in haar zitje. Daarna werd ze wakker in het ziekenhuis. De eerste keer dat ze de littekens op haar hoofd zag, stortte ze in.

Foto: NBC

“Ze waren vergeten de spiegels in de badkamer af te plakken en zo kreeg ik mijn hoofd te zien. Ze moesten mij terug naar mijn kamer dragen.”

Lulu heeft sinds het ongeluk al meer dan 5.000 steunbetuigingen ontvangen vanuit de hele wereld, en laat de moed niet zakken. Van één ding is ze wel zeker: nooit nog neemt ze plaats in een kermisattractie.

“Mijn littekens bepalen niet wie ik ben. Niemands littekens zouden dat mogen doen.”