Daarom start Tielemans niet in topper tegen AA Gent

Eén grote verrassing in de opstellingen voor de topper tussen AA Gent en Anderlecht: Youri Tielemans staat niet in de basisploeg van paars-wit. Een lichte dijblessure speelt hem parten. “Hij kon gisteren niet trainen en ik vind dat je topfit moet zijn om een goede match te spelen tegen een ploeg als AA Gent”, verklaarde trainer René Weiler.

De middenvelder moest donderdag tegen Charleroi halfweg de tweede helft vervangen worden met een lichte blessure aan de dij en lijkt toch niet fit genoeg geraakt voor de partij. Hij start wel op de bank.

“Hij heeft donderdag een trap gekregen en is niet honderd procent fit”, verklaarde Weiler voor de aftrap, “maar Youri kan ons misschien nog helpen. Het klopt dat hij één van de belangrijkste spelers in het team is. Gisteren heeft Tielemans echter niet kunnen trainen en ik vind dat je topfit moet zijn en vertrouwen moet hebben om een goede match te spelen tegen een tegenstander als AA Gent.”

Asare en Esiti ontbreken bij thuisploeg

Kapitein Sofiane Hanni staat daardoor centraal aan de zijde van Leander Dendoncker en Adrien Trebel. Op links koos trainer René Weiler voor Frank Acheampong omdat hij wil counteren met de snelheid van de Ghanees.

Bij AA Gent ontbreken Nana Asare en Anderson Esiti. Het duo is niet speelklaar geraakt. In de spits verkiest Hein Vanhaezebrouck Kalifa Coulibaly boven Jérémy Perbet.

De match is van cruciaal belang in de titelstrijd. Bij winst in de Ghelamco Arena lijkt Anderlecht op weg naar een 34ste landstitel, maar indien de Buffalo’s aan het langste eind trekken wordt de titelstrijd weer helemaal opengebroken.