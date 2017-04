Porte overklast Yates in tijdrit en pakt eindzege in Ronde van Romandië, dagzege is voor Roglic

Richie Porte (BMC) heeft de eindzege in de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. In de slotetappe, een tijdrit over 18,3 km in Lausanne, maakte hij zijn achterstond op Yates goed. De ritzege ging naar Primoz Roglic, die het BMC-duo Porte en Van Garderen achter zich hield

Simon Yates (Orica-SCOTT) begon met een voorsprong van 19 seconden op de Australiër Rochie Porte (BMC). De Brit mocht dan ook als laatste beginnen aan de slottijdrit.

Het was de Amerikaan Teejay van Garderen, ploegmaat van Porte bij BMC, die lang de beste tijd op zijn naam had staan. Met een chrono van 25’32” reed hij één seconde sneller dan Andrey Amador (Movistar). Jonathan Castroviejo, ook aan de slag bij Movistar, was derde op zeven seconden.

Van Garderen Foto: Photo News

Jon Izagirre kwam dicht bij de tijd van Van Garderen, maar de man van Bahrain-Merida strandde op amper 14 honderdsten. Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) toonde wel hoe het moet en knalde naar een toptijd van 24’58”, maar liefst 34” sneller dan de Amerikaan. De Sloveen, voor de slotrit vijfde in de stand, stak zo zijn hand uit naar de ritzege. Van de vier resterende renners leek enkel Porte in staat om hem het vuur aan de schenen te leggen.

Primoz Roglic was in goede doen. Foto: Photo News

Ondertussen was de Australiër alvast bezig met Yates te overklassen. De kopman van BMC had bij het tussenpunt al een voorsprong van 33 seconden op de Brit, waarmee hij in de virtuele eindstand al 14” voor zijn concurrent stond. Voor de dagzege kwam hij uiteindelijk wel tekort, hij moest tevreden zijn met een tweede plek, op acht seconden van de Sloveense winnaar. Chris Froome (Team Sky) kon alweer niet overtuigen en moest bijna 50” toegeven.

In de stand sprong Porte wel over Yates, die 40 seconden moest toegeven. Porte pakt zo de eindoverwinning in de Ronde van Romandië, met een voorsprong van 21 seconden. Ritwinnaar Roglic springt door zijn zege nog naar de derde stek, op 26” van Porte. Sander Armée was zaterdag al zeker van de bergtrui.

UITSLAG.

1. Primoz Roglic (Sln/TLJ) in 24:58 (gem.: 43,01 km/u)

2. Richie Porte (Aus/BMC) op 0:08

3. Tejay van Garderen (VSt/BMC) 0:34

4. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:34

5. Fabio Felline (Ita/TFS) 0:34

6. Andrey Amador (CRi/MOV) 0:35

7. Jonathan Castroviejo (Spa/MOV) 0:41

8. Lennard Kämna (Dui/SUN) 0:42

9. Chris Froome (GBr/SKY) 0:46

10. Ilnur Zakarin (Rus/KAT) 0:46