Ouders sluiten hun zoon 30 jaar omdat ze geloven dat hij bezeten is

Een 39-jarige man uit China is sinds zijn negende dertig jaar lang opgesloten geweest omdat zijn ouders dachten dat hij bezeten was door geesten.

De man, van wie de naam niet bekend is, werd sinds zijn negende door zijn ouders vastgehouden in hun woonst in Beihai, in de Chinese provincie Guangxi. Volgens de ouders werd hij op zijn zes jaar ontvoerd door een onbekende naar een huis waar een uitdrijving plaatsvond. Toen hij nadien terug naar huis keerde, begon hij over de straat te lopen en eten van de buren te stelen. Daarop besloten zijn ouders hem op te sluiten. De man leefde 30 jaar lang in een donkere, vochtige kamer.

Volgens moeder Li Lianying zorgden zij en haar man goed voor hun jongen, maar hadden ze geen andere keuze dan hem thuis opgesloten te houden. De man krijgt nu bijstand bij een ziekenhuis en psychiatrisch centrum.