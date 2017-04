Blanche vertelt hoe haar act er zal uitzien op het Eurovisiesongfestival

Blanche heeft in Kiev voor de eerste maal gerepeteerd voor het Eurovisiesongfestival. In totaal stond de zeventienjarige zangeres veertig minuten op het podium om haar nummer ‘City Lights’ vijf keer te oefenen.

Voor onze camera liet ze weten hoe haar act er zal uitzien. “Ik zal alleen op het staan”, vertelt ze . “Ik moet proberen om op mijn eentje de show te stelen en te tonen dat ik er sta. Dat wordt een uitdaging, want het podium is erg groot.” Tijdens haar act zullen ook twee achtergrondzangeressen naast haar staan, al komen ze niet in beeld.

Dat ‘City Lights’ bij een van de favorieten hoort voor de eindoverwinning, vindt ze alvast erg tof. “Al zorgt dat ook voor extra druk, de kijkers hechten nu eenmaal ook veel belang aan de act”, stelt ze. “Ik wil ons land niet teleurstellen en zal alles geven.”

Haar outfit voor de halve finale blijft nog even geheim. “Het is gemaakt door de Belgische ontwerpster Johanne Riss”, liet Blanche nog weten. “Het was heel tof om met haar samen te werken, ze heeft enorm veel tijd gestoken in het project.”

Op dinsdag 9 mei mag Blanche als vijfde ons land vertegenwoordigen tijdens de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival.