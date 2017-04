Vanhaezebrouck weet waarom AA Gent nooit titelkandidaat was (en waarom Anderlecht nu zegezeker is)

Hein Vanhaezebrouck en René Weiler konden na de topper tussen AA Gent en Anderlecht allebei leven met een punt. De Gent-coach had het na afloop vooral over “een gebrek aan kracht op het middenveld”, al zijn er ook andere redenen te bedenken voor het feit dat de Gantoise dit seizoen geen echte gooi kan doen naar het allerhoogste. Opvallend: Vanhaezebrouck loofde zijn Brusselse collega vooral voor de fysieke voorbereiding van zijn ploeg, een naar eigen zeggen “historisch sterk Anderlecht”.

“In de eerste helft waren wij de betere ploeg zonder tot grote kansen te komen”, aldus Vanhaezebrouck. “We hebben alles geprobeerd. Maar jammer genoeg leidde dat niet tot echt doelgevaar. We hadden te veel schrik voor de tegenstander, zeker op de rechterflank.” Na de rust zakte zijn team wel gedurende twintig minuten weg. “Wij misten kracht op ons middenveld, met Brecht Dejaegere en Danijel Milicevic die wegzakten. Het was wel knap wat Mili liet zien in een voor hem ongewone rol, maar na verloop van tijd waren ze gewoon opgebrand.”

“Het is logisch dat zij niet hetzelfde kunnen brengen als krachtpatsers als Esitit of Neto. Dus moesten we Verstraete wel inbrengen, want Anderlecht begon meer en meer kansen te creëren. Ik wist dat dat risico erin zat zonder mijn sterkste middenvelders. In de heenmatch in Brussel was Esiti nog heer en meester op het middenveld en overdonderde hij iedereen, we hebben hem gemist vandaag. Of ik Verstraete dan niet had moeten laten beginnen? We hebben geen ploeg om Dejaegere en Milicevic op de bank te zetten. Ik denk ook dat Birger nog wat stappen moet zetten om echt te kunnen starten aan een match.”

“Ik denk al bij al dat we niet ontevreden mogen zijn. We hebben alweer niet verloren van de gedoodverfde titelkandidaat, en moeten nu zelfs nog spelers missen. Alleen de efficiëntie was er niet. In het verleden konden we nog het verschil maken op een hoekschop in de slotfase, maar dat zat er dit jaar niet in.”

Titelstrijd

“Ik begrijp wel niet dat iedereen zegt dat Charleroi de titelstrijd heeft opengehouden, want dat hebben wij toch ook gedaan. Als wij begonnen waren met amper zeven of acht punten in Play-off 1, was er van strijd ook geen sprake meer. Nu zijn we na zes matchen de enige ongeslagen ploeg. Dus we hebben ook wel een beetje bijgedragen aan het feit dat Anderlecht nog niet aan de eindmeet is. Het ziet er voor hen wel heel goed uit.”

“Ik had vooraf al gezegd dat we tekort zouden komen voor de titel. Ik had toen al een duel voorspeld tussen Anderlecht en Club Brugge. En als Club morgen wint, kunnen zij weer de dichtste belager worden. Maar waar wij Anderlecht in het verleden konden overpoweren, lukt dat nu niet meer. Anderlecht is nu fysiek veel beter voorbereid, in de tweede helft waren zij zelfs sterker dan ons. Dat is de verdienste van mijn collega. Ik denk niet dat ik hier ooit al een sterker Anderlecht heb gezien.”

Blunders

“De reden dat wij geen titelkandidaat zijn: we maken nu weliswaar geen blunders meer, maar lijst ze maar eens op in de reguliere competitie. Daar hebben we er vijf, zes, zeven gemaakt. Als we dat niet doen, beginnen we aan de play-offs met vier, vijf, zes punten meer, en dan staan we nu écht bij Anderlecht.”

“Nu goed, als we vandaag hadden gewonnen, was het geloof in de titel misschien een beetje gegroeid, maar ook dan wisten we dat we nog een perfect parcours moesten afleggen. Die Champions League-miljoenen? Ja, denk je dat wij die niet willen? Iedereen wil eerste worden, maar er is maar plaats voor éne, hoor! Wij moeten gewoon strijden voor Europees voetbal. Misschien zelfs voor de derde plaats, als Charleroi vanavond wint. Neen, ik verwacht niet dat Anderlecht nog in de problemen komt. Eén keer een faux pas, dat kan al eens gebeuren, maar ze zullen het niet meer weggeven.”

Weiler: “Zien wel waar we stranden”

Anderlecht-coach René Weiler opende dan weer de doos platitudes tijdens zijn analyse van de wedstrijd: “We hebben de match gekregen die we voorzien hadden. Intensief, maar wij waren geconcentreerd. Gent was iets beter in de eerste helft, maar de beste kans was wel voor ons met Chipciu. Na de rust hadden wij de kansen, maar oefende Gent wel goed druk uit. 0-0, dat zegt eigenlijk alles over deze wedstrijd.”

Ook in de titelstrijd wil de Zwitser nog niet te vroeg victorie kraaien: “Ik zie nog steeds drie ploegen die kampioen kunnen worden. Wij moeten gewoon match per match aanpakken, dan zien we wel waar we stranden. Of ik nu tevreden ben met één punt? Het is goed dat we hier niet verliezen, maar zo reken ik niet.”