Deze video met blote borsten weet Facebook-censuur wél te omzeilen (want het is voor een goed doel)

Websites zoals Facebook en Instagram staan erom bekend dat ze erg streng kunnen ingrijpen bij het verwijderen van foto’s video’s met blote borsten. Bovenstaande video kon weliswaar ontkomen aan die censuur op het sociale medium. Een goede zaak, aangezien het een filmpje betreft die de aandacht vestigt op de preventie van borstkanker.

Het filmpje is afkomstig van de Argentijnse organisatie MACMA. Een kleine maar efficiënte ingreep bleek genoeg om de strenge regelgeving van Facebook te omzeilen. In plaats van de tepels in volle glorie te laten zien, besloot de organisatie om die allemaal in te ruilen voor bewegende lippen.

De ludieke videoclip moet aantonen dat een jaarlijkse controle erg belangrijk is om borstkanker snel te kunnen vaststellen. Zowel bij mannen als vrouwen. Ook een sneer naar Facebook blijft overigens niet achterwege: “Although Facebook questions them, everybody loves ‘gomas’.”

Volgens de makers van de video genaamd ‘Everybody Loves Boobs’ was de actie dan ook broodnodig. “Sociale media blijven tepels maar bannen, het is tijd om harder op te treden tegen de censuur”, klinkt het in een statement van de organisatie.

Het is overigens niet de eerste keer dat MACMA Facebook een loer draait. Vorig jaar haalde het al een vergelijkbaar trucje uit door toen gebruik te maken van mannenborsten. Die worden immers wel toegelaten op de website.