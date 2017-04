Ninove -

In Outer, een deelgemeente van Ninove, zijn vanmorgen twee motorrijders tegen hoge snelheid op elkaar gebotst. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Eén van de motards vliegt na de hevige smak tegen een metalen paaltje en blijft roerloos op het asfalt liggen. Zijn motor wordt het veld in geslingerd. De andere motorrijder schuift verder over het asfalt maar kan op eigen krachten weer rechtstaan. Beide motards zijn gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.