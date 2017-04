Minstens twaalf doden door tornado's in VS

Brussel - Door de hevige stormen, overstromingen en tornado's in de Verenigde Staten zijn tijdens het weekend al minstens 12 mensen om het leven gekomen.

Vooral de staat Texas werd door meerdere windhozen getroffen, in het bijzonder de stad Canton ten oosten van Dallas. Minstens vier mensen verloren in de staat het leven en vijftig anderen raakten gewond. Volgens de brandweer kan de balans nog oplopen.



In Missouri overleed een vrouw nadat ze werd meegesleurd door het wassende water, terwijl in Arkansas minstens vier mensen stierven, onder wie een brandweerman. In Tennessee overleed een tweejarig meisje nadat een voetbaldoel op haar viel door de hevige wind, en in Mississippi, waar zowat 16.000 gezinnen zonder stroom zaten, vielen twee doden. In Oklahoma werden verschillende bomen en elektriciteitspalen omvergeblazen door de wind, terwijl op bepaalde plaatsen in de staat tot 10 centimeter sneeuw viel, aldus ABC News. Er zijn ook nog verschillende mensen vermist in de getroffen staten.



In de staten Oklahoma, Missouri en Arkansas werd de noodtoestand uitgeroepen, terwijl op zondag een tornadowaarschuwing werd afgekondigd voor Tennesee, Alabama en Georgia.