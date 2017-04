Charleroi “gedegouteerd” na omstreden fase in Oostende: “Ref op doellijn zei dat hij niets gezien had”

De Play-off 1-wedstrijd tussen KV Oostende en Charleroi werd in de plooi gelegd door Charleroi-middenvelder Damien Marcq, die op het uur Knowledge Musona in de zestien aan zijn truitje trok. Ondanks het feit dat beide spelers onmogelijk bij de bal konden, toonde ref Bart Vertenten zich streng: KV Oostende kreeg een penalty en Marcq zijn tweede gele kaart. “Ik ben gedegouteerd”, reageerde de verdediger van Charleroi boos bij Proximus Eleven.

Marcq was wel niet te beroerd toe te geven dat hij Musona inderdaad aan zijn truitje trok. “Ik wil gerust met jullie de beelden bekijken, maar ik weet dat die zullen laten zien dat ik hem aan zijn shirt ging hangen. Maar hij duwt me ook. Zo’n fases gebeuren zo vaak in een wedstrijd en worden nooit gefloten. Hij duwde mij, daarom trok ik aan zijn truitje om me weer te positioneren voor de tweede bal.”

Vertenten toonde zich echter onvermurwbaar, floot een strafschop en haalde ondanks het protest van zowat de halve ploeg van Charleroi ook een tweede gele kaart boven. “Dit was wel héél streng”, aldus een boze Marcq. “De scheidsrechter heeft in ons nadeel gefloten vandaag. Ik voel me triest en ben gedegouteerd. Ook voor mijn ploegmaats, want er had zeker een gelijkspel in gezeten vandaag.”

Mazzu: “Ref op de doellijn zei dat hij niets gezien had”

Ook zijn trainer Felice Mazzu toonde zich achteraf bijzonder scherp. “Of het penalty was? De ref heeft gefloten, dus ik neem aan van wel”, zei die cynisch. “Maar het is de eerste keer dat ik een strafschop zie gegeven worden voor een fase waarbij de bal niet eens in de buurt van de spelers is. Het klopt dat het niet slim is vlak onder de neus van de ref op de doellijn iemand bij het truitje te trekken, maar die man heeft tegen de scheidsrechter gezegd dat hij helemaal niks gezien had.”

De oefenmeester van Charleroi viseerde ook een fase later in de partij, waarbij Mamadou Fall in de zestien ten val kwam door een (licht) duwtje van Antonio Milic. “Ga je me nu niet vragen of het penalty was op Fall?”, vroeg Mazzu aan de interviewer. “Als ze een trekfout al strafschop vinden, is dit het toch ook?”