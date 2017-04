Peuter moet uit auto gered worden door de brandweer, maar lijkt zich zelf van geen kwaad bewust

Een jongetje van slechts 14 maanden oud raakte onlangs per ongeluk opgesloten in de auto van zijn moeder. De vrouw had haar boodschappen net ingeladen toen ze ontdekte dat ze de sleutels in de koffer had laten vallen. Tot overmaat van ramp sloot het jongetje vervolgens de auto vanbinnenuit...

Het zal ongetwijfeld een dag blijven die Kristy Green niet snel zal vergeten. “We hadden net boodschappen gedaan, maar Brandon ging telkens rechtop staan in de winkelkar. Dat was niet zo praktisch tijdens het inladen, dus besloot ik hem al in zijn autostoeltje te zetten,” legt de jonge moeder uit.

Nadat haar zoontje ingesloten raakte in de auto, liep de vrouw meteen terug de Lidl-winkel in. Daar belden ze het noodnummer en even later stond de brandweer al op de parking. Maar alsof dat alles nog niet erg genoeg was, had Brandon ondertussen ook een muntstukje in zijn mond gestoken. De brandweermannen moesten in allerijl de achterruit inslaan om het kereltje te bevrijden.

“Toen raakte ik pas echt in paniek,” vertelt Kristy. “Ik stond doodsangsten uit, omdat ik vreesde dat hij in het muntje zou stikken.”

Gelukkig handelden de brandweermannen vlug genoeg en kon de kleine Brandon ongedeerd uit de auto gehaald worden.