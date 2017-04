Man valt in de Schelde en verdrinkt

Antwerpen - In Antwerpen is een persoon vermist die in de Schelde terechtkwam. Zo wordt vernomen bij de brandweer. Dat gebeurde naar verluidt aan De Gerlachekaai en was vermoedelijk accidenteel. Een zoekactie is intussen gestaakt.

De val gebeurde rond 19.50 uur. Een persoon kwam in de Schelde terecht. “Een omstaander heeft nog een boei in het water gegooid, maar de persoon is onder water gegaan. De stroming in de Schelde is sterk”, zegt Bert Brugghemans, commandant van de Brandweer Zone Antwerpen. “Brandweer en de politie hebben gezocht. Na een uur is de zoektocht gestaakt.”

Volgens de commandant gaat het vermoedelijk om een ongeval.