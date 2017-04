PSG lost de rol in titelstrijd na dramatische nederlaag met twee rode kaarten

Brussel - Paris SG heeft het zichzelf ontzettend moeilijk gemaakt om zijn vijfde landstitel op rij binnen te rijven. De Parijzenaars verloren op de 35e speeldag met 3-1 op het veld van Nice.

Mario Balotelli (26’) zette de thuisploeg met een knappe plaatsbal in de verste hoek op voorsprong. Thomas Meunier kwam bij het begin van de tweede helft tussen de lijnen en zag meteen hoe Ricardo Pereira (48’) voor de dubbele voorsprong zorgde. De Portugese winger krulde het leer heerlijk buiten bereik van Trapp, via de paal vloog de bal tegen de netten. Marquinhos (64’) scoorde nog de aansluitingsreffer, maar PSG moest de kelk tot op de bodem ledigen.

In de slotfase werd aanvoerder Thiago Motta met rood van het veld gestuurd, Anastasios Donis kopte in de blessuretijd de 3-1 in doel. De potjes bij de bezoekers kookten helemaal over; ook Di Maria werd nog de rode kaart onder de neus geduwd. Monaco is de lachende derde en lijkt na een uitstekend seizoen definitief op weg naar zijn eerste landstitel sinds 2000. De Monegasken voeren met nog drie speeldagen te gaan de stand met 83 punten aan en hebben nog een inhaalwedstrijd tegoed. PSG (80 punten) is tweede en ziet Nice (77) naderen tot op drie punten. Meunier en ploegmaats zullen nog vol aan de bak moeten om de tweede plaats vast te houden.