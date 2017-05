Meisje valt in slaap in haar wagen en wanneer ze wakker wordt, vindt ze een ontroerend briefje

Toen een jonge vrouw na een bezoekje aan haar grootmoeder nog een uurtje vrij had voor ze naar haar werk moest, besliste ze een dutje te doen in haar wagen. Ze parkeerde zich naast de haag van een groot huis en viel als een blok in slaap. Toen ze weer wakker werd, vond ze een ontroerend briefje onder haar ruitenwissers.

“Ik was op bezoek bij mijn grootmoeder en had nog een uurtje vrij voor ik naar mijn werk moest”, schrijft de jonge vrouw die enkel gekend is onder haar gebruikersnaam SpiderSaviour. “Er was echter niet genoeg tijd om helemaal terug naar huis te rijden. Ik besliste daarom om mijn wagen te parkeren aan de kant van een huis en er een halfuurtje te slapen.”

Toen ze weer wakker werd, vond ze een briefje onder haar ruitenwissers. De boodschap was afkomstig van de eigenaar van het huis, die duidelijk niet wist dat de jonge vrouw gewoon een dutje deed.

“Ik wou je niet wakker maken of bang maken”, stond er te lezen. “Je mag hier altijd parkeren. Als je geld nodig hebt voor eten of je hebt iets anders nodig, mag je altijd aankloppen. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Blijf veilig.”

Ontroerd door de mooie woorden, postte ze de tekst op sociale media. “Aangezien ik mijn lunchpakket en mijn grote rugzak bijhad, leek het misschien wel alsof ik in mijn wagen leef. Goed om te weten dat er nog steeds lieve mensen zijn in deze wereld.”