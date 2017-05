Zo wil Tesla-baas Elon Musk files voor altijd wegwerken

Nooit meer in de file staan, het lijkt onmogelijk. En toch kwam de Zuid-Afrikaanse ingenieur Elon Musk vrijdag met een potentiële oplossing op de proppen. De medeoprichter van Tesla heeft voor het eerst laten zien waar hij met zijn nieuwe startup ‘The Boring Company’ mee bezig is.

“Ik word gek van de file. Straks koop ik mezelf een tunnelgraafmachine en begin ik met boren”, tweette Musk in december vorig jaar. Het bericht werd met veel gelach ontvangen, maar ergens staat de man er om bekend om onmogelijke dingen te realiseren. Nu, vijf maand later, is het zover. The Boring Company loste een video waarin getoond wordt hoe we de file zouden kunnen omzeilen. Met liften die in het asfalt geïnstalleerd zijn, kunnen auto’s ondergronds aan een snelheid van 200 km/uur op hun bestemming geraken.

Niet klaar

Het project is wel nog niet helemaal uitgewerkt, maar The Boring Company is alvast bezig met nieuwe tunnelboormachines te ontwikkelen. Ze zouden veel sneller werken omdat ze tegelijk graven én de tunnel versterken. Experts waarschuwen Musk wel dat het nog een eeuw kan duren vooraleer zijn uitvinding werkelijkheid kan zijn. Maar dat houdt de man niet tegen om te werken aan zijn droom om file voorgoed verleden tijd te maken.