500 man en duw- en trekwerk bij protest tegen circulatieplan in Gent

Gent - Zo'n 500 mensen hebben maandag betoogd tegen het circulatieplan van Gent. De aanwezigen zijn boos over het plan en vragen aanpassingen, zoals het tijdelijk openzetten van sommige geknipte straten. Er was wat geduw en getrek met de politie toen een groepje heethoofden een bus van De Lijn blokkeerde.

De tegenstanders van het circulatieplan in Gent hadden op 1 mei, de socialistische feestdag in Gent, verzamelen geblazen aan de deur van het Gentse stadhuis. Ze zijn het niet eens met het circulatieplan dat de stad op 3 april invoerde. Een vijfhonderdtal mensen kwam opdagen. De Gentse politie heeft het over een opkomst van 450 mensen. Het waren er alvast een pak meer dan bij vorige protestacties tegen het circulatieplan, nog voor het ingevoerd werd.

Na een uur en een speech van huisarts Jozef Burm, een van de initiatiefnemers van de mislukte poging om een referendum te organiseren over het circulatieplan, ging de groep uit elkaar. Er was even een incident toen een handvol heethoofden weigerden om een bus van De Lijn, met passagiers, te laten passeren. De politie duwde de protestanten met enige dwang opzij, zodat de bus door kon. Er waren geen arrestaties. En verder waren er geen incidenten.

Tijdens de betoging passeerde de Gentse 1 meistoet wel op amper tweehonderd meter van het stadhuis. Het zorgde voor een ongewone krachtmeting in de binnenstad. De politie stelde kort een peloton agenten en enkele dranghekken op tussen de twee groepen, maar moest niet ingrijpen. In de 1 meistoet liepen volgens de politie zo'n 2.200 mensen mee.

