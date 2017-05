Tijdens dit kookprogramma leer je niets bij over koken want de presentatrice gaat met alle aandacht lopen

In België is Miami TV niet beschikbaar maar in de Amerikaanse staat Florida doet het televisiekanaal heel wat stof opwaaien. Reden nummer één is presentatrice Jenny Scordamaglia, die er geen probleem mee heeft om haar troeven uit te spelen voor het grote publiek.

Jenny Scordamaglia houdt duidelijk niet van kleren. De 28-jarige Amerikaanse duikt voor haar programma "The Jenny Show" wekelijks het nachtleven van Miami in, waarbij ze weinig aan de verbeelding overlaat terwijl ze interviews doet. Ze heeft nooit een bh aan en haar kleren gaan ook dan regelmatig uit.

Miami TV startte in 2007 onder impuls van Jenny en haar man Enrique Benzoni. Ze zorgde niet zo lang geleden voor een virale video met haar 'naked beach run' en bouwde vorige week nog een feestje met enkel bodypaint op haar lichaam. Mogelijk om het succes van haar meest recente project te vieren: 'The Naked Kitchen'. Daarin kruipt Jenny achter de kookpotten om een lekkere maaltijd te bereiden. Zonder kleren, zoals de titel van het programma al deed vermoeden.

Volgens de presentatrice is haar progamma "absoluut niet erotisch". "Veel bijleren over koken zal je niet doen, maar het doet de tijd wel sneller gaan en je lacht een beetje", klinkt het. Deze week was haar vriendin Eila Adams te gast, ook zonder kleren. Een dubbele portie naakt dus.