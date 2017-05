Zondaars circulatieplan krijgen vanaf nu zonder pardon GAS-boete

Gent - Al wie zonder vergunning nog langs een nummerplaatcamera rijdt, krijgt vanaf nu een GAS-boete van 55 euro. De gedoogperiode is voorbij.

Een geknipte straat is vanaf nu ook echt een knip. Voetgangersgebied is vanaf nu voetgangersgebied. Geen vergunning? Dat kost vanaf nu 55 euro. Na jaren van voorbereiden en een gedoogperiode van een maand treedt het systeem eindelijk in werking. De voetgangerszone staat onder camerabewaking en dat zullen alle bezoekers van het centrum geweten hebben.

Het systeem werkt al sinds 3 april, maar tot nu toe kregen autobestuurders die de knips aan hun laars lapten enkel een waarschuwingsbrief. “Die gedoogperiode is nu voorbij”, zegt het Mobiliteitsbedrijf. “Sinds gisteren krijgt wie zonder vergunning door het autovrije gebied rijdt, een boete.”

Verweren

De slimme camera’s kunnen de nummerplaten herkennen van alle wagens die voorbijrijden. Die worden vergeleken een register. Staat de nummerplaat daar niet in, dan wordt ze als ‘potentiële overtreding’ gemarkeerd. Een GAS-ambtenaar van het Mobiliteitsbedrijf controleert nog eens alle potentiële overtredingen. Elke overtreder krijgt vervolgens een GAS-boete in de bus. Kan de eigenaar van de auto zich beroepen op een geval van overmacht of op een andere (geldige) reden, dan kan hij zich verweren tegen de boete.

Het Mobiliteitsbedrijf heeft wel nog op verschillende plaatsen werk om de nieuwe verkeerssituatie te verduidelijken. Verkeerstechnisch lijkt alles in orde. Maar aan sommige straten, zoals de Ham en de Gouvernementstraat, is de nieuwe situatie onduidelijk en blijven grote aantallen auto’s de nieuwe situatie negeren.

Ook fietsers zijn gewaarschuwd: “Wie vanaf nu tussen 11 en 18 uur door een voetgangersstraat fietst, kan een boete krijgen van de politie”, zegt het Mobiliteitsbedrijf.