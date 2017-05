Bart De Wever onthult wat Elio Di Rupo's eerste sms naar hem was

Maaike Cafmeyer, Kobe Ilsen en Bart De Wever. Dat zijn de drie nieuwe gasten die Gert Verhulst deze week mag ontvangen op zijn boot tijdens Gert Late Night. Tijdens de eerste aflevering kwam Elio Di Rupo ter sprake en daarover had de burgemeester van Antwerpen een leuke anekdote.

"Een zeer sympathieke man", aldus De Wever. "We hebben vele uren samen doorgebracht. Hij is heel correct. Maar hij spreekt altijd in het Frans. Zijn Nederlands is een probleem. Zijn eerste sms naar mij was: ik zie u graag. Ik veronderstel dat het j’aimerais vous voir moest zijn. Wat moet je daar dan op antwoorden?"