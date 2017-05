Penaltyreeksen in het voetbal voortaan niet meer beurt om beurt? UEFA experimenteert met variant

De UEFA zal vanaf komende week in de eindrondes van het EK voetbal voor meisjes onder 17 jaar in Tsjechië, die dinsdag start, en het EK voetbal voor jongens onder 17 jaar in Kroatië, die woensdag start, bij strafschoppenseries de volgorde van trappen laten wijzigen. Na deze tests zal de nieuwe methode ook komende zomer gebruikt worden op het EK bij senioren vrouwen in Nederland (16 juli-6 augustus), waar de Red Flames voor het eerst deelnemen.