Papa geraakt vast onder draaiende tractor: communicant Fleur (12) belt koelbloedig hulpdiensten

Lede - Maandagnamiddag omstreeks 16 uur kwam de 42-jarige Hans Govaert uit de Molenstraat in Impe onder zijn tractor terecht, toen hij deze in het hok plaatste. Dochter Fleur (12) gaf blijk van grote koelbloedigheid en belde de hulpdiensten bij de buren. De man liep een open beenbreuk op.

Toen ik papa hoorde roepen, ben ik naar buiten gerend bij de buren en heb ik de hulpdiensten gebeld Fleur Govaert

De twaalfjarige Fleur bleef maandagnamiddag bijzonder kalm en raakte niet in paniek toen ze hulpgeroep hoorde. “Toen ik mijn papa hoorde roepen, ben ik direct naar buiten gelopen, dwars door de haag naar de buren toe en toen we zagen wat er gebeurd was, heb ik de 112 gebeld”, doet Fleur het verhaal van het ongeval.

Opa Jozef De Vuyst die even verderop woont, was ook heel snel ter plaatse. “Samen met de buren hebben we Hans uit zijn netelige positie bevrijd”, legt hij uit. “Hij zat gekneld onder het grote achterwiel van de tractor.”

Kort daarop arriveerden ook de politie en de brandweer. “We hebben de eerste zorgen toegediend en het been gestabiliseerd”, aldus postoverste Bart Van Hauwermeiren.

“Hans wou vandaag nog alles proper hebben voor het plechtige communiefeest van zijn dochter aanstaande zondag dat hier ten huize georganiseerd wordt”, gaat opa Jozef De Vuyst verder. “Met de klepelmaaier die aan de tractor vasthing, zou hij nog even tussen de bomen het gras afrijden. Na de klus reed hij de tractor opnieuw in de berging. Allicht stond deze nog in versnelling toen hij afstapte. Hoe dan ook schoot de machine dwars door de houten stal en kwam Hans onder het achterwiel terecht.”

Fier op kleindochter

De man werd door de hulpdiensten van het AZ Sint Elisabeth uit Zottegem weggebracht. Dochter Fleur schatte de situatie goed in. “Omdat papa bleef roepen, was ik toch enigszins gerustgesteld”, zegt Fleur. “Hij bleef de hele tijd bij bewustzijn, we bleven ook constant tegen hem praten”, aldus nog opa Jozef, die samen met oma wat fier is op zijn kleindochter.

“We hebben haar voorbereid op ongevallen die thuis kunnen gebeuren”, klinkt het. “En dat repeteren bleek vandaag nuttig. Dat merkten we aan haar kordate en correcte reactie.”

“En te weten dat Hans vorige week nog de 10 miles van Antwerpen liep”, besluit de familie die opgelucht beseft dat de gevolgen veel erger hadden kunnen zijn.