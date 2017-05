Deze chauffeur was niet blij toen hij zijn auto terugvond

In Frankrijk kwamen vakbonden en linkse bewegingen vandaag op straat voor de jaarlijkse 1 mei-manifestaties. Daarbij viseerden relschoppers de politie, maar ook een Porsche werd geviseerd. Actievoerders beplakten de sportwagen met stickers.

Vakbonden en linkse bewegingen hadden gehoopt dat de 1 mei-viering een moment zou worden waarop de Fransen zich solidair toonden tegen het Front National, nu Marine Le Pen, presidentskandidate van de extreemrechtse partij, het in de tweede ronde van de verkiezingen opneemt tegen Emmanuel Macron.

Vooral de gemaskerde relschoppers die in de clinch gingen met de ordetroepen, haalden echter het nieuws. Verschillende agenten raakten daarbij gewond, één van hen liep zware brandwonden in het aangezicht op. Ook een een Porsche-sportwagen ging echter met een deel van de aandacht lopen. Betogers vonden er niet beter op dan hun stickers - met leuzen tegen de regering-Hollande en de ongelijkheid in de Franse samenleving - op de dure wagen achter te laten.

Apparemment tweet précédent mal formulé... ?? Plus clairement: "un qui ne va pas être content de retrouver sa voiture!" #manif1ermai pic.twitter.com/RTn4ZFJsCl — Anne Saurat-Dubois (@annesaurat) May 1, 2017

Iemand kon de eigenaar van de Porsche achteraf fotograferen toen hij met zijn wagen wegreed. Nodeloos te zeggen dat de man er niet mee kon lachen.