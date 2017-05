Foutje in de genen: “Mijn lijf, dat komt wel in orde. Ik zit meer in met mama. Die denkt dat het haar schuld is”

Brugge - Jason heeft het, zijn moeder heeft het, zijn broer ook en diens zoontje ook. Hun lijf heeft de zeldzame neiging om overal tumoren te kweken. “We zitten er vol van.” In hun hersenen en hun rug, achter hun ogen en hun oren, in hun nieren. Overgegaan van moeder op kind. Het gezwel in Jasons nieren is een kwaadaardige kanker geworden. Vrijdag werd hij geopereerd. “Mijn lijf, dat komt wel in orde. Ik zit meer in met mama. Die denkt dat het allemaal haar schuld is.”

Jason Laenens zit met zijn ellebogen op tafel. Hij bijt op zijn nagels. Hij is 23 jaar. De laatste acht waren gevuld met tumoren. In zijn hoofd, in zijn nieren, in zijn nek. Jaren van operaties en screening. ...