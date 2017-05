Tom Waes is gestart met de opnames van ‘Reizen Waes 12-12’

Tom Waes (48) is in Oeganda gestart met de opnames van een speciale aflevering van Reizen Waes die eind mei op Eén te zien is. In die Reizen Waes 12-12 wil Waes laten zien wat hulporganisaties doen tegen de hongersnood in noord-Oeganda, Soedan, Jemen, Somalië en Nigeria.

Waes wil de hulporganisaties een hart onder de riem steken na zijn reportage over Haïti in Reizen Waes. Daarin vertelde zijn gids dat een groot deel van het geld dat voor de heropbouw van het getroffen land diende, naar de lonen van hulpverleners ging. Met zijn aanwezigheid in Oeganda, waar hij onder meer een vluchtelingenkamp op de grens met Soedan bezoekt, steunt Tom Waes de actie Hongersnood 12-12.