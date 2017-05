Renners misnoegd over prijs voor snelste daler in Giro: “Zijn er niet genoeg valpartijen?”

Speciaal voor zijn honderdste editie heeft de Ronde van Italië een nieuwe prijscategorie ingevoerd. De Pirelli Premio Miglior Discesista, of de Prijs voor de Beste Daler, die de renner die het snelst afdaalt moet bekronen. “Dit is gevaarlijk en onverantwoord”, reageerde Michael Carcaise van de Noord-Amerikaanse rennersvakbond al. Op Twitter spuwen de renners hun gal.

De Prijs voor de Beste Daler gaat naar de renner die het snelst afdaalt in tien verschillende afdalingen, tussen de ritten 8 en 20. De dagwinnaar krijgt een geldprijs van 500 euro en de top vijf van renners die het snelst de afdaling voltooit krijgt 8, 5, 3, 2 en 1 punten. De eindwinnaar van de Prijs voor Beste Daler is de renner die het meeste punten verzameld heeft. Hij krijgt 5000 euro, met 3000 euro prijzengeld voor de nummer twee en 2000 euro voor de derde plek. Dat is evenveel geld als de winnaar van het bergklassement in de Giro.

“Zo’n competitie is gevaarlijk en onverantwoord”, liet directeur van de Noord-Amerikaanse rennersvakbond Michael Carcaise al verstaan tegenover Cyclingnews. “Natuurlijk maakt afdalen deel uit van een koers, maar je moet er nu ook weer niet een nieuwe competitie van gaan maken die het nemen van risico’s beloont.”

Hij krijgt bijval van het peloton, dat zijn gal spuwt op Twitter. “Als dit waar is, zouden jullie beschaamd moeten zijn... Zijn er nog niet genoeg valpartijen? Het is duidelijk dat jullie enkel om sensatie geven”, haalt Jasper Stuyven uit.