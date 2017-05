Kapaza stopt er (binnen enkele dagen al) mee

Een van de bekendste zoekertjessites van ons land stopt ermee. Op 13 mei gaat Kapaza.be offline. Kapaza was al sinds 2003 een populaire online marktplaats, maar heeft nu besloten om kopers en verkopers door te verwijzen naar 2dehands.be.

“Met veel spijt in het hart melden we jullie dat de website van Kapaza op 13 mei 2017 offline zal gaan. Het was een erg moeilijke beslissing maar na alles te hebben overwogen, blijkt het afsluiten van Kapaza de enige optie”, klinkt het in een persbericht.

“Sinds 2003 was Kapaza voor veel Belgen de plaats om spullen te kopen en verkopen, een online marktplaats voor artikelen met een ziel die terecht een tweede leven verdienen. Met het verdwijnen van Kapaza, raden we jullie 2dehands.be aan als beste alternatief om succesvol te kopen en verkopen in België.”

“Het was voor ons de allergrootste eer om jullie te mogen verwelkomen op onze platformen. We willen jullie dan ook oprecht bedanken voor het vertrouwen en voor het onvergetelijke Kapaza-verhaal dat we samen met jullie hebben mogen schrijven.”