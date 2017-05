Dodelijke kopstoot in Anderlecht-stadion: verdachte opgepakt

Anderlecht - Een zwaar incident net na de voetbalwedstrijd Anderlecht-Gent, eind vorig maand, heeft het leven gekost aan Guy Mertens (55), een getrouwde vader van twee uit het Vlaams-Brabantse Neervelp. Een tot heden onbekende ma, gaf Guy tijdens een ruzie een kopstoot. Elf dagen na het incident is Guy bezweken aan zijn verwondingen. Nu zou de politie een verdachte aangehouden hebben, dat meldt Het Laatste Nieuws.

Het betreft een 45-jarige supporter van dezelfde club. Niet het voetbal, maar een valpartij zou de aanleiding zijn geweest van de hevige schermutseling. Op vage beelden is te zien hoe een vrouw van de trappen dondert, hoe dat is kunnen gebeuren en wiens schuld het was, is vooralsnog onduidelijk.

LEES MEER. Dodelijke kopstoot in Anderlecht-stadion: Brussels gerecht probeert dood trouwe supporter uit te klaren

Vervolgens is op de beelden te zien hoe Guy hevig discussieert met twee mannen. Van één van hen krijgt hij enkele rake klappen. Wanneer hij kort daarna rechtkrabbelt krijgt een kopstoot van een derde man, die nu aangehouden werd door de politie. Hij riskeert nu een zware straf voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot het gevolg, zonder de intentie tot doden.

De politie is nog steeds op zoek naar de eerste twee mannen.