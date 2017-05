PSG verspeelde afgelopen weekend belangrijke punten in de Franse titelstrijd, en daar zat Mario Balotelli voor heel wat tussen. Het Italiaanse enfant terrible had er zin in en zorgde er met een doelpunt mee voor dat Nice won met 3-1. Balotelli scoorde niet enkel, hij dribbelde ook Thomas Meunier in de tweede helft horendol met enkele zoolbewegingen... Tot PSG-speler Blaise Matuidi genoeg had van het schouwspel en Balotelli stevig tegen de grasmat werkte.