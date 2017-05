Man gaat naar ziekenhuis voor operatie aan teen, maar dan doen de dokters een schokkende ontdekking

Omdat Badrilal Meena (56) uit het Indiase Kota al enkele maanden ernstige pijn had in zijn voet, beslisten de artsen om over te gaan tot een operatie. In de operatiezaal deden ze een schokkende ontdekking.

In het rechterbeen van de man zagen de artsen meer dan 20 naalden en speldjes zitten. Toen ze ook röntgenfoto’s namen van andere lichaamsdelen, vonden ze in totaal zo’n 75 naalden in de man.

Zowel de patiënt als zijn familie hebben geen idee hoe de voorwerpen daar geraakt zijn. De artsen zijn er nochtans van overtuigd dat ze opzettelijk ingebracht zijn.

“We waren zo bang toen we de foto’s zagen”, zegt zoon Rajendra. “Wij hebben geen idee hoe die naalden in zijn lichaam terechtgekomen zijn. Ik heb het hem meerdere keren gevraagd, maar hij herinnert zich daar helemaal niks van.”

De patiënt wordt momenteel nog behandeld in het ziekenhuis. Volgens de dokters zijn de organen van de man gelukkig nog niet aangetast.