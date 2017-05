Technisch en hoogopgeleid: projectsourcing is eigentijdse keuze

Hoogopgeleide technische profielen met minder dan 15 jaar ervaring kiezen vaker voor projectsourcing. Waarom? De marktkennis van projectsourcingbureaus is groot en het niveau van de projecten die ze invullen ligt hoog. Buro Nexus is een groeiende, jonge nichespeler in de sector, die mikt op dergelijke profielen. “Zeker jonge hoogopgeleide technici hebben enorm veel keuze.”

Buro Nexus bestaat twee jaar en specialiseert zich in hoogopgeleide technische profielen voor bouw, engineering en chemie. Voor een nieuwkomer op deze boomende jobmarkt een hele opgave. “Ik heb een achtergrond in bedrijfskunde, mijn medevennoot Felke Hamerijck is psychologe”, zegt managing partner Hans Verhoeven. “Samen hebben we ook heel wat ervaring met projectsourcing. Daarmee vormen we een goeie tandem voor deze business.”

Grote vraag

Buro Nexus vult mee de gigantische vraag in naar hooggeschoolde technische medewerkers voor industriële bedrijven en kmo’s in heel Vlaanderen. De huidige business zit vooral in grote industrieën in de Antwerpse en Gentse havenzones. Daarmee speelt het bureau mee op het veld van heel wat andere namen in technische projectsourcing. “De grootste hoeven we niet te worden”, benadrukt Hans Verhoeven.

“Als kleine speler heb je voordelen. We moeten het hebben van een grote betrokkenheid bij onze projecten, een hoge kwaliteit en een uiterst servicegerichte aanpak. Ook opleidingen staan centraal. We mikken op de beste hooggeschoolde profielen. Die vinden bij ons dan weer een professionele, persoonlijke benadering. Vooral jongere mensen weten ons te vinden, met minder dan 15 jaar werkervaring, al staan we open voor alle leeftijdscategorieën. Bij hen is de belangstelling voor projectsourcing het grootst. Afwisseling, regelmatig een nieuwe uitdaging, dat vinden ze belangrijk. Later in hun loopbaan worden mensen honkvaster. Ook al is de markt rijp voor switchen op latere leeftijd, in de praktijk blijkt die stap een stuk moeilijker. Maar we hopen dat ook veertigplussers de weg vinden naar projectsourcing. Er is nood aan mensen met ervaring en technische knowhow.”

En qua locatie? “We willen graag in Waasmunster blijven. Dit is een prima, filevrije locatie, pal op de as tussen Antwerpen en Gent. Omdat we nieuwe medewerkers aantrekken, kijken we wel uit naar een groter pand in het Waasland. Maar vlot bereikbaar blijven, vinden we prioritair.”

Vooral masters

Voor welke vakgebieden biedt Buro Nexus oplossingen? “Engineering omvat installatie- en constructietechniek, mechanische ontwerpen voor machinebouw en ook automation en procesoptimalisatie. Chemie betekent voor ons vooral engineering, waarvoor we mensen nodig hebben die elektromechanisch geschoold zijn. Bouwkunde gaat met name over projectleiders, werfleiders en calculators. 70 procent van onze kandidaten zijn masters, 30 procent zijn bachelors.”

