Daarom geeft deze koers vrouwelijke laureaat veel meer dan Belg die won bij de mannen

Voormalige wereldkampioene Lizzie Armitstead - sinds haar huwelijk vorig jaar Elizabeth Deignan - won zaterdag de Tour de Yorkshire voor de eliterensters. Ze kreeg voor die overwinning in de eendagswedstrijd 17.500 euro, en dat is meer dan winnaar bij de mannen, onze landgenoot Serge Pauwels, zondag kreeg als eindwinnaar van de meerdaagse rittenwedstrijd in hetzelfde Yorkshire. De Tour de Yorkshire is daarmee uniek in het wielrennen: vrouwen krijgen er meer dan de mannen.

Volgens organisator Nick Howes is dat ook een zeer bewuste strategie. ‘’Wij wilden de beste vrouwenkoers in de wereld. In 2015 hebben we dan gezegd dat we dat enkel kunnen als we ook de rijkste, best betaalde wedstrijd voor vrouwen ter wereld zijn. Dankzij een grote sponsor, de supermarktketen Asda, hebben we dat geld bijeengekregen. In onze aanpak hebben we er ook voor gezorgd veel mediabelangstelling te hebben. Onze wedstrijd zaterdag werd nationaal uitgezonden door ITV, op het open net. Daarmee zijn we zeker uniek. En we willen dit voortzetten, omdat we met onze regio Yorkshire in 2019 gastheer zijn voor de wereldkampioenschappen.

De Belg Serge Pauwels pakte de eindzege bij de mannen. Foto: Photo News

De Tour de Yorkshire voor vrouwen heeft een prijzenpot van 41.000 euro. Deignan kreeg 17.500 euro met haar dagzege, Pauwels ontving voor zijn ritzege 3.060 euro en kreeg nog eens 4.590 euro omdat hij ook de winnaar was in het eindklassement. Zelfs als bij de mannen iemand de drie ritten had gewonnen én de eindzege, had hij met 13.770 euro eindbedrag nog minder gehad dan de vrouwelijke winnares.

Ter vergelijking. De winnares van de Omloop Het Nieuwsblad krijgt 379 euro, de winnaar bij de mannen 16.000 euro. De winnares van de Ronde van Vlaanderen krijgt 1.128 euro, de winnaar 20.000 euro. Geert Stevens, organisator van de BeNe Ladies Tour, de meerdaagse dameswedstrijd midden juli, zegt dat hij gerust de prijzenpot wil verhogen, en dat ook kan lukken, als de sponsors voldoende return kan worden geboden, waarbij tv-uitzendingen cruciaal zijn. De totale prijzenpot voor de vrouwen in de Tour de Yorkshire bedroeg 41.000 euro, voor de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen is dat 5.130 euro.