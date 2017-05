Samenvattingen Jupiler Pro League verhuizen van VTM naar Vier, ‘Stadion’ kan niet in huidige vorm blijven bestaan

De samenvattingen van de Jupiler Pro League zijn vanaf komende zomer niet meer te zien op VTM, maar op Vier. Dat betekent dat het bekende voetbalprogramma Stadion niet meer in zijn huidige vorm kan blijven bestaan. De livebeelden van de Jupiler Pro League zullen de komende drie seizoenen wel te zien blijven op de vertrouwde betaalzenders, waardoor de voetbalfans niet zullen moeten wisselen van abonnement.

Telenet sloot met SBS, het bedrijf achter de zenders Vier en Vijf, een akkoord om de samenvattingen in sublicentie uit te zenden. Dat wil zeggen dat VTM niet meer over de samenvattingen zal beschikken. Toch wordt voetbalprogramma Stadion niet afgevoerd, maken ze zich sterk bij moederhuis Medialaan. “We zullen de komende weken bekijken hoe we Belgisch voetbal in ons nieuws blijven brengen en hoe we met ‘Stadion’ omgaan”, reageerde algemeen hoofdredacteur Kris Hoflack bij persagentschap Belga. “Het is niet omdat de samenvattingen van de wedstrijden van de Jupiler Pro League niet meer bij ons zitten, dat we ‘Stadion’ gaan afvoeren.”

Voetbaltalkshow Extra Time op de VRT blijft wel gewoon bestaan in zijn huidige vorm. Aan de Franstalige kant blijven de samenvattingen bij de RTBF.

Telenet al zeker van livebeelden, Proximus waarschijnlijk ook

De rechten voor het uitzenden van livebeelden gaan voorlopig al zeker naar Telenet en het Franstalige VOO voor de periode 2017-2020. Met Proximus wordt nog onderhandeld, en ook Orange kan de rechten op de livebeelden nog verwerven.

Bij Proximus leeft alvast het gevoel dat men de uitzendrechten nog zal verwerven. “We nemen met voldoening kennis van de beslissing van de Jupiler Pro League”, klinkt het in een persbericht. “Het feit dat de Jupiler Pro League kiest voor het model van non-exclusiviteit verzekert inderdaad de continuïteit van de voorbije 3 jaren en stelt Proximus in staat om opnieuw ‘voetbal voor iedereen’ aan te bieden. Nu dit model is vastgelegd kunnen Proximus en de Pro League hun overeenkomst in de komende dagen afronden.”

Foto: BELGA

Daarnaast heeft Telenet ook de live uitzendrechten voor online distributie verworven. Ook de uitzendrechten van de Super Cup gaan naar Telenet. In Wallonië zal de RTBF de Super Cup uitzenden.

Voorts werd ook bekendgemaakt dat de aftrapuren van de Jupiler Pro League niet zullen veranderen.

Minstens 80 miljoen euro

Het vorige contract voor de seizoenen 2014-2015 tot en met 2016-2017 werd binnengehaald door Belgacom, Telenet en VOO. De clubs vingen toen 70 miljoen euro per seizoen voor de televisierechten. Met het Italiaanse MP&Silva was toen ook afgesproken dat de Pro League voor het huidige tv-contract minstens 80 miljoen euro zou opstrijken. Pierre François laat weten dat het huidige contract 16% meer oplevert dan het vorige.