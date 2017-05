Ongezien: President Trump breekt interview abrupt af na vraag over afluisterpraktijken Obama

De verhouding tussen de mainstream media en president Trump is - zacht uitgedrukt - gespannen. Gisteren dook die terug onder nul nadat een journalist van de Amerikaanse televisiezender CBS hem herhaaldelijk een vraag stelde over zijn beschuldigingen aan het adres van zijn voorganger, Barack Obama. De journalist bleef doorvragen over de vermeende afluisterpraktijken tot de president de journalist wandelen stuurde.

Het heeft nooit goed geboterd tussen president Trump en de pers, maar een interview op CBS met John Dickerson van de populaire show ‘Face the Nation’ markeert een nieuw dieptepunt.

Dickerson stelde de president een vraag over de aantijgingen aan het adres van zijn voorganger Barack Obama, met name dat Obama Trump zou hebben laten afluisteren. Hoewel er nog geen enkel bewijs voor die claim gevonden werd noemde Trump zijn voorganger “ziek en boosaardig”.

“Je kan dat interpreteren hoe je wil”, antwoordde de president. “Ik wil het van u horen, u wilt vast niet dat het fake news is, ik moet weten wat president Trump hiervan vindt”, pareerde de reporter. “Je hoeft het me niet te vragen (...) ik heb mijn mening, en jij kunt die van jou hebben”, waarop de reporter niet afgeeft, “ik wil wel uw mening kennen, want u bent de president van de Verenigde Staten”, waarop Trump het interview abrupt afbreekt. “Ok, het is genoeg”, terwijl een zichtbaar geërgerde Trump naar zijn bureau wandelt.

Off the record bleef de president bitsig jegens Dickerson sturen, zo vloog de reporter met de president mee op Airforce One en aten ze samen. “Ik hou van uw show”, zei de president, “ik noem het deface the nation”, aldus een bron uit het entourage van de president.