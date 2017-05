Trump blokkeert Michelle Obama’s gezonde schoolmaaltijden

De regering Trump bevriest de regels voor schoolmaaltijden van de voormalige first lady Michelle Obama. “Als gezonde maaltijden toch worden weggegooid, zijn we nog steeds geen stap vooruit”, klinkt het.

De Amerikaanse minister van Landbouw, Sonny Perdue, heeft beslist dat een van de stokpaardjes waar Michelle Obama zich de afgelopen jaren mee bezighield - gezonde voeding op school - gepauzeerd moet worden. “Gezond eten opdienen heeft geen zin als kinderen dat niet lekker vinden”, zei hij tijdens een bijeenkomst waarop ostentatief kipnuggets met salade werden geserveerd. “Scholen klagen dat de eisen te streng zijn en dat de voedseloverschotten zienderogen stijgen. Dat het beleid voorschreef dat de regels nog zullen verstrengen tegen 2020 kunnen we dus niet toelaten.”

In eerste instantie besloot Perdue om het beleid omtrent gezonde voeding alvast meteen te bevriezen. De verdere verstrenging van het voedselbeleid op Amerikaanse scholen tegen 2020 blijft daardoor uit.

Metamorfose

Maar ook de huidige regelgeving staat ter discussie, suggereerde Perdue. Zo zou het voor ‘de meeste scholen onhaalbaar zijn om tegemoet te komen aan de regel dat minstens de helft van de graanproducten die worden geserveerd in schoolcafetaria’s volkoren moeten zijn’.

Sinds 2012 hebben schoollunches in de VS een metamorfose ondergaan. Het aantal calorieën werd aan banden gelegd, evenals het gebruik van zout en transvetten. Bovendien werd een minimum aantal stukken groenten en fruit opgelegd voor schoolmaaltijden.

Het resultaat liet niet snel op zich wachten: veel schoolcafetaria’s schakelden over op volkorenpizza’s met minder zout en op melkchocolade op basis van magere melk. ‘In het achterhoofd houdende dat 1 op de 6 kinderen in de VS obees zijn, is dit geen pesterij maar een keuze voor de toekomst’, zei Michelle Obama daarover.

Terugdraaien

Toch lijken verschillende scholen problemen te hebben met de strenge maatregelen, aldus Perdue. “In rijkere buurten brengen kinderen gewoon een zoutvat mee naar school en hun brooddoos vol zoete lekkernijen”, klonk het. “En in armere buurten is het vaak onhaalbaar om kinderen smaakvolle, gezonde alternatieven aan te reiken voor spaghetti en pizza.”

“We zeggen hier niet dat we het beleid nu gaan terugdraaien, maar alles gaat te snel. We willen nu kijken of we op een trager tempo scholen kunnen laten wennen aan de huidige regelgeving. Als dat niet lukt, moeten we helaas wel onze conclusies trekken.”