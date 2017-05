Aanvaller van Raoul Hedebouw handelde uit wraak

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - De zestiger die maandag tijdens de 1 meiviering PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw met een mes aanviel, is dinsdag door de onderzoeksrechter in Luik onder aanhoudingsbevel geplaatst. De dader zegt uit wraak te hebben gehandeld, omdat hij zich in de steek gelaten voelde door gerecht en politiek. De man zal psychologisch onderzocht worden, zo werd vernomen bij het parket van Luik.

De 62-jarige man uit Luik zou meerdere politici gecontacteerd hebben in verband met problemen die hij had met het gerecht en meer bepaald met daden van agressie waarvan hij het slachtoffer zou zijn geworden. De man was van mening dat de aanvallers niet genoeg waren gestraft en hij voelde zich naar eigen zeggen in de steek gelaten door het gerecht en de politiek.

De man had onlangs ook Raoul Hedebouw aangeschreven, maar die had niet geantwoord. Daarom viel hij het PVDA-Kamerlid maandag aan. De dader zegt dat hij zeker niet de intentie had om te doden. Hedebouw kreeg tijdens de 1 meiviering een mes in het bovenbeen. Hij raakte lichtgewond.