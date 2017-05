Na alle confronterende kankerfoto’s: eindelijk goed nieuws voor Shannen Doherty

De Amerikaanse actrice Shannen Doherty, bekend van onder meer ‘Beverly Hills 90210’ en ‘Charmed’, heeft er moeilijke maanden opzitten. Ze worstelde tegen borstkanker en deelde vaak confronterende beelden van haar strijd via Instagram. Nu deelt de 46-jarige ster iets anders: het goede nieuws van haar dokters.

De actrice is in remissie en deelt een vreugdevolle boodschap. “Momenten: ze gebeuren. Vandaag was en is zo’n moment. Wat betekent remissie? Ik heb dat woord gehoord en weet niet hoe ik moet reageren. Goed nieuws? Ja, overweldigend nieuws”, schrijft ze bij een foto van zichzelf waarop ze op de grond zit.

“Nu verder wachten. Zoals elke kankerpatiënt weet, zijn de komende vijf jaar cruciaal. Terugvallen zijn geen uitzondering, velen onder jullie hebben me dat verteld. Maar met een iets lichter hart, wacht ik af. Intussen maak ik beslissingen, onder meer over reconstructies. Ik maak een beslissing over een pil die ik de komende jaren moet nemen, die belangrijke neveneffecten heeft. Ik heb geluk, dat besef ik. Voorlopig dus remissie. Ik ga gewoon ademen”, schrijft ze nog. De ster geeft via een hashtag mee dat ze een cancer slayer is, waarmee ze bedoelt dat ze goed bezig is om de ziekte helemaal klein te krijgen.





Shannen is nog niet genezen verklaard. Dokters doen dat pas nadat ze jarenlang geen sporen van de ziekte in het lichaam vinden.