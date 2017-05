Vier ploegen trappen verkiezing van Profvoetballer van het Jaar op gang: “Top drie van Anderlecht? Hier is iemand vriendjes aan het maken!”

Faites-vos jeux! Sinds vanochtend stemmen de profspelers uit eerste klasse voor de verkiezing van de Profvoetballer van het Jaar. In Waregem, Sint-Truiden, Mechelen en Kortrijk werd er dus gedold, diep nagedacht, en... af en toe een stemformulier verkeerd ingevuld. Op 22 mei kennen we de winnaar, net als de belofte, doelman en trainer van het jaar!

Als bekerhouder kreeg Zulte Waregem de eer om de debatten te openen. Niet dat de zin bij Essevee erg groot was na de nederlaag van gisteren in Brugge, maar democratische plicht is democratische plicht. Ondanks het gemor van kapitein Mbaye Leye: “Ce ne sont pas les élections présidentielles ici, hein.”

Onur Kaya leidt de discussie, Sou Meïté is nog niet goed wakker Foto: STEFAAN BEEL

Een potje UNO en de kranten leiden eerst nog wat af, maar na het ontbijt komt de lijst met kandidaten dan toch op tafel. Niet dat alles op onze formulieren voor zich spreekt. Zo vraagt Soualiho Meïté om hulp bij het vertalen van het woord “belofte”, en heeft Kingsley Madu assistentie nodig ín het stemhokje om uit de vier categorieën wijs te raken.

Onur Kaya met een geheimzinnige glimlach: de middenvelder wilde niet vertellen voor wie hij gestemd had Foto: Stefaan Beel

Kwamen we wel te weten: voor jezelf stemmen is niet meer hip. Onur Kaya bekijkt ons ongelovig als we vragen of hij zichzelf op één zette. En ook Soualiho Meïté - nochtans een uitblinker in onze competitie - gaf zichzelf geen punten, maar koos voor Youri Tielemans. Sander Coopman (“Niet voor mezelf gestemd, want ik verdien het niet”) dacht dan weer aan zijn broodheren uit Brugge, want hij gaf José Izquierdo het maximum van de punten. Een terugkeer naar het Jan Breydelstadion in gedachten, Sander?

Mbaye Leye had als allerlaatste lak aan het geheim van de stemming Foto: Stefaan Beel

Sloot het rijtje in het Regenboogstadion: Mbaye Leye. De kapitein was na de nederlaag van maandag misschien wat knorrig, maar na enig aandringen geeft ook hij zijn mening. En die mag iedereen weten: van stemhokjes moet Leye niets weten, open en bloot vult hij zijn formulier in. Zo leren we de nieuwe naam van een Anderlecht-speler: “Comment-il s’appele? Donder... Donderken!” (Dendoncker, nvdr.). Leye lijkt ook even geneigd Bob Peeters bovenaan te zetten in de categorie “Trainer van het Jaar”, maar landt finaal op “Bob Weiler”, vóór Francky Dury en Michel Preud’homme. En we lijden in gedachten mee met de mensen die uit enkele kribbels de naam “Dimata” moeten opmaken als Belofte van het Jaar. Veel sterkte aan de stemmentellers, met de groeten van Mbaye “Dat is mijn doktergeschrift” Leye!

Ondertussen aan de andere kant van het land...

Simultaan gingen ook 150 kilometer verder in Sint-Truiden de stemhokjes open. Opvallend: de bliksemsnelheid waarmee middenvelder Stef Peeters zijn stem uitbracht: ”Maar ik neem het wel serieus, hoor. Want ik vind het een goede zaak dat de voetballers zelf kunnen beslissen over de winnaar. Wij weten hoe het is om op dat veld te staan, wij kennen onze collega’s het best. Mijn stem? Die ging naar Youri Tielemans. Hij scoort, geeft assists, zal een mooie transfer versieren en is nog jong. Bovendien heb ik me voorgenomen vooral voor Belgen te kiezen.” Ook spits Wolke Janssens kiest voor een speler van paars-wit: “Teodorczyk. Een spits die zoveel scoort is een voorbeeld voor mij.”

Anderlecht lijkt op de eerste dag dus de debatten te domineren in onze verkiezing, maar Pieter Gerkens verrast met zijn keuze: “Ik denk aan Alejandro Pozuelo van Genk. Zijn vista en balbehandeling zijn indrukwekkend. De wedstrijden die ik tegen hem speelde, waren absoluut één van mijn moeilijkste.”

Ach, heren... Komen er dan geen Kanaries in aanmerking? Toch wel: zo laat de iéts trager werkende Sascha Kotysch voor de neus weg weten dat “Gerkens of Peeters misschien wel een plaatsje krijgen.”

“Top drie van Anderlecht? Hier is iemand vriendjes aan het maken!”

Bij Het Nieuwsblad laten we er geen gras over groeien, dus zijn meteen na de middag al de volgende twee ploegen aan de beurt. Zo mochten ook de spelers van KV Mechelen vandaag al hun stem uitbrengen. Inderdaad, het Malinwa dat vorig seizoen winnaar Sofiane Hanni afleverde, al lijkt de club dit seizoen met coach Yannick Ferrera, belofte Jordi Vanlerberghe en doelman Colin Coosemans vooral kans te maken in de nevencategorieën.

Het mag de pret niet bederven: “Olala, hier is iemand al wat vriendjes aan het maken.” Laurens Paulussen giert het uit wanneer hij over de schouder van zijn buurman Mats Rits een blik werpt op zijn stemformulier. Rits zet drie Anderlechtspelers in zijn top-drie. Een keuze die volgens hem niets te maken heeft met de vermeende interesse van paars-wit. “Ik heb gekozen voor de spelers die ik dit seizoen het meest regelmatig vond presteren. En toevallig spelen die alle drie bij Anderlecht”, zo verzekert hij ons.

Ook Tim Matthys denkt goed na over zijn top-drie Foto: Walter Saenen - WAS

Rits is trouwens lang niet de enige bij KV die voor iemand van Anderlecht kiest. Matthys geeft zijn vijf punten aan Teodorczyk, Verdier en Croizet kiezen voor hun maatje Hanni en ook de namen van Tielemans en Dendoncker worden ijverig neergepend. Paulussen zelf kiest dan weer voor Pozuelo als zijn nummer één. “Wij collega’s uit Play-off 2 moeten elkaar een beetje ondersteunen”, zegt hij met een knipoog.

Gevraagd naar een kanshebber in eigen rangen wordt er vooral naar kapitein Rits gekeken. Met vijf goals en zeven assists is de middenvelder van KV bezig aan het beste seizoen in zijn carrière maar of dat genoeg zal zijn om met de sterkhouders van de topclubs te concurreren valt te betwijfelen. Nils Schouterden ziet zichzelf dan weer om een andere reden een een paar stemmen wegkapen. “Op het stemformulier staat mijn naam strategisch tussen die van Mats Rits en Jordi Vanlerberghe. Ik durf te wedden dat er dus een paar kruisjes per ongeluk achter mijn naam belanden”, lacht hij.

Is Mats Rits dé kanshebber van Malinwa? Foto: Walter Saenen - WAS

Eén naam wordt door vrijwel alle spelers van KV ingevuld. Die van Colin Coosemans in de categorie ‘Doelman van het Jaar’. “Het zou niet meer dan terecht zijn als Colin wint. Niemand hield dit seizoen vaker de nul dan hij”, klinkt het bij Croizet. Coosemans zelf blijft er bescheiden onder en kiest – sportief – voor zijn concurrenten bij andere clubs.

Colin Coosemans maakt kans in de categorie “Beste doelman” Foto: Walter Saenen - WAS

Ook Jordi Vanlerberghe, kanshebber als ‘Belofte van het Jaar’, weigert zijn eigen naam in te vullen. De belofteinternational kiest voor twee van zijn ploegmaats bij de Belgische U21 én Youri Tielemans, die kans maakt om de prijs al voor de derde keer binnen te halen. In de categorie ‘Coach van het Jaar’ zien we bij KV dan weer opvallend vaak de naam van Felice Mazzu voorkomen. Ook de eigen coach Yannick Ferrera wordt natuurlijk niet vergeten, al staat die lang niet bij iedereen op één. “Play-off 1 gemist hé …”, grijnst een speler die wellicht anoniem wil blijven. “Als we het volgend jaar wél halen, wil ik er nog eens over nadenken.”

Ook in Kortrijk werd eerst diep nagedacht alvorens er werd gestemd Foto: Peter Malaise

Spieken, daar kan Hervé Kage niet mee lachen Foto: Peter Malaise