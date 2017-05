Ongelooflijk: iedereen vreesde het ergste, maar deze surfer overleefde 32 uur op volle zee

Iedereen had de hoop opgegeven om hem levend terug te vinden, maar deze surfer slaagde erin om 32 uur lang te overleven op volle zee.

Matthew Bryce (22) mag van geluk spreken. Zondagochtend werd de Schot uit Glasgow rond 9u als vermist opgegeven. Hij was gaan surfen in de buurt van het graafschap Argyll en toen de kustwacht hem uren later nog niet had teruggevonden, vreesde iedereen het ergste.

Tot hij maandag rond halfacht ’s avonds, 32 uur later, meer dan 20 kilometer voor de kust werd opgemerkt door een reddingshelikopter. Matthew was onderkoeld, maar bij bewustzijn en werd afgevoerd naar een ziekenhuis in de buurt.

“Hij had de juiste kleren aan: een dik, rubberen surfpak. Dat heeft hem ongetwijfeld geholpen om zo lang op zee te overleven”, legt een reddingswerker uit.