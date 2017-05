Gwyneth Paltrow maakt de cirkel rond in een jurk van Raf Simons

Toen Gwyneth Paltrow in 1995 voor het eerst uitgenodigd was voor het Met Gala, droeg ze een jurk van Calvin Klein. Hoewel ze vier jaar geleden had gezworen nooit meer naar het gala te gaan, verscheen ze dit jaar toch op de rode loper... opnieuw in een jurk van Calvin Klein, dit keer uit de collectie van onze landgenoot Raf Simons.

"Ik ga nooit meer. Het was niet leuk, het was te warm, het was te druk. Ik vond het helemaal niet leuk". In 2013 liet Gwyneth er geen twijfel over bestaan: het Met Gala mag op de rode loperfoto's het feestje van het jaar lijken, in praktijk is er niets aan. Zij hoefde alvast geen uitnodiging meer van Anna Wintour en co.

Dit jaar dacht ze daar anders over: maandag postte ze een foto op haar Instagram van haar eerste Met Gala in 1995, toen ze een eenvoudige jurk van Calvin Klein droeg. In de bijbehorende hashtags liet ze weten dat de kring weldra rond zou zijn. Dit jaar stond ze opnieuw op de rode loper van het Met Gala én droeg ze opnieuw een eenvoudige jurk van Calvin Klein. Dit keer getekend door onze landgenoot Raf Simons, die ook toen hij aan het hoofd stond bij Dior al op een schare trouwe beroemde fans kon rekenen.

My first ever Met Ball in 1995. #calvinklein #fullcirclemomentcomingup Een bericht gedeeld door Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) op 1 Mei 2017 om 10:23 PDT

"Toen we de eerste collectie van Raf Simons voor Calvin Klein zagen, wisten we dat we hiermee aan de slag wilden", zegt ElisabethSaltzman, de styliste van Gwyneth Paltrow. "Dit was de enige juiste keuze voor haar".

Niet alleen voor haar overigens, want ook actrice Julianne Moore droeg een jurk van Calvin Klein getekend door Raf Simons.