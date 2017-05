Megaproces tegen Duitse neonazi’s loopt op sisser af

Het was een van de grootste processen tegen veronderstelde neonazi’s in Duitsland, maar na meer dan driehonderd zittingsdagen is het op een sisser uitgedraaid.

De procesvoering is stopgezet omdat rechter Hans-Georg Göttgen door het bereiken van de leeftijdslimiet eind juni noodgedwongen de voorzittershamer in de la moet wegbergen. Het is uitgesloten dat het proces tegen dan afgerond kan worden. Hoe het verder moet, is op dit ogenblik niet geweten, liet het Landgericht Koblenz in de deelstaat Rijnland-Palts dinsdag weten.

Het proces startte in de zomer van 2012. Veronderstelde neonazi’s moesten zich verantwoorden voor een reeks voorvallen, van geweld tegen linksen tot pogingen tot in brand steken van auto’s. De aanklacht is bijna duizend bladzijden lang.