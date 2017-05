Tsjetsjeense politie dwingt ouders om hun homoseksuele zonen zelf te vermoorden

Onder het bewind van president Ramzan Kadyrov dwingt de politie in Tsjetsjenië ouders om hun homoseksuele zonen zelf te vermoorden. Dat blijkt uit getuigenissen van enkele gevluchte Tsjetsjeense homo’s.

Vorige maand kwam aan het licht dat homoseksuelen in de autonome Russische Republiek Tsjetsjenië opgesloten worden in concentratiekampen. Ooggetuigen en overlevenden getuigden over de vreselijke omstandigheden. Gewelddadig misbruik en folteringen zouden er dagelijkse kost zijn.

Human Rights Watch liet weten dat de heksenjacht op homoseksuelen in het land al weken bezig is. “Politie en veiligheidsofficiers onder de meedogenloze leider Ramzan Kadyrov hebben tientallen mannen opgepakt, gefolterd en vernederd”, klinkt het. “Sommigen zijn verdwenen, anderen keerden terug naar huis. Amper nog levend.”

Intussen zou er sprake zijn van zes concentratiekampen en tot vijftig doden.

“Jullie ruimen dit op of wij doen het”

Uit een reportage van France24.com blijkt dat Tsjetsjeense homo’s nu meer dan ooit opgejaagd worden. “Ze pakken nu iedereen op. Ze doden mensen. Ze doen wat ze willen”, zegt een homoseksuele Tsjetsjeen die anoniem wil blijven.

“Ouders krijgen te horen dat ze hun eigen homoseksuele kinderen moeten doden”, gaat hij verder. “Een man werd twee weken lang gefolterd. Nadien moest zijn familie komen. Ze kregen te horen dat hij homo was. “Jullie ruimen dit op of wij doen het”, zeiden ze. De man werd later naar een bos gebracht en daar vermoord.”

Intussen ontkennen de overheden van Rusland en Tsjetsjenië nog steeds dat er iets gaande is.