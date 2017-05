Audi vraagt Brusselse fabriek om extra A1’s in aanloop naar nieuw model

Door een sterke vraag naar wagens van het kleine model Audi A1, dat tot 2018 in Brussel gebouwd wordt, vraagt de Duitse luxewagenbouwer de Brusselse fabriek om dit jaar 2.600 extra A1’s te bouwen. Dat is vernomen uit vakbondsbronnen, de directie bevestigt niet. Een luxeprobleem op een slecht moment, want extra productie ‘s nachts of tijdens het weekend is niet mogelijk omdat de fabriek momenteel omgebouwd wordt voor de komst van het nieuwe elektrische model, de Audi e-tron.

De krant La Capitale schreef dinsdag dat Audi Brussels overweegt om een 45-urige werkweek in te voeren. In vakbondskringen wordt evenwel benadrukt dat het om een voorstel gaat van de directie om die extra productie van de A1 te kunnen leveren. Enkel de namiddagshift zou met een uur worden uitgebreid.

Volgens de vakbonden ziet het personeel dat voorstel evenwel nog niet zitten en ligt de bal opnieuw in het kamp van de directie. “Al zijn hier geen 25 voorstellen mogelijk”, geeft een vakbondsman toe. “Door de werken voor de ombouw van de fabriek zijn een nachtshift of weekendshiften niet mogelijk. Bovendien zijn al heel wat sluitingsdagen ingepland in functie van de werken.”

In het slechtste geval moet Audi Brussels in Duitsland gaan zeggen dat het de extra wagens van de A1 niet kan produceren, klinkt het. En dat op een moment dat de fabriek kandidaat is om een tweede elektrische model naar Brussel te halen. Een andere vakbondsman benadrukt dat het personeel de extra wagens zeker wel wil bouwen.

De directie van Audi Brussels wil niet bevestigen dat er extra productie nodig is. Zij zegt dat er inderdaad onderhandelingen lopen over flexibiliteit in het algemeen, ook naar de toekomst toe.

Bij Audi Brussels werken zowat 2.500 mensen.