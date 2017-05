Hoe viert prinses Charlotte haar tweede verjaardag?

De Britse prinses Charlotte mag op dinsdag 2 mei twee kaarsjes uitblazen. Welke cadeautjes ze krijgt is niet bekend, al heeft organisatrice van kinderfeestjes in rijke families Antonia Voss een vermoeden. Dat deelt ze in The Daily Mail.

“Twee jaar is een fantastische leeftijd omdat kinderen dan oud genoeg zijn om het concept van een verjaardag te begrijpen”, aldus Antonia. Ze werkt voor Peppermint Diva, een bedrijf dat kinderfeestjes verzorgt in rijke kringen, en is op de hoogte van de huidige trends per leeftijdscategorie. Kinderen zijn momenteel dol op eenhoorns, My Little Pony, emoticons en Pokémon. Misschien staat dat wel op het verlanglijstje van de kleine meid.

Eén ding is zeker: het is het laatste verjaardagsfeestje van prinses Charlotte in Amner Hall. Deze zomer ruilen Kate Middleton en prins William Norfolk in voor Londen om zich meer te gaan toespitsen op adellijke taken. Volgens Antonia is de kans groot dat ze alles uit de landelijke woonplaats zullen willen halen. “De prinses is dol op dieren. Het zou leuk zijn als haar beroemde ouders een privé kinderboerderij in de tuin installeren. Dan komen er voor de gelegenheid Lammetjes, kippen en konijnen langs, worden er ritjes met een tractor gemaakt en is er poppenkast met een heuse tribune uit hooibalen.

Foto: Photo News

Verder denkt ze nog dat alles zeer traditioneel zal verlopen. Wellicht is er afternoon tea, wat volgens de ervaringsdeskundige altijd een goed idee is op kinderfeestjes. Familieleden komen en gaan wanneer ze willen zonder iets te missen.