Gezocht: deze twee mannen gijzelden koppel en dreigden hun baby te vermoorden

Schelle / Aartselaar - De politie en het parket hebben bewakingsbeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe twee overvallers topondernemer Filip Palmans en zijn gezin eind maart gijzelden in hun woning in Schelle.

Foto: FAROEK

Op 30 maart sloegen twee gewapende overvallers toe bij Filip Palmans, eigenaar van een transportfirma, thuis in Schelle. De mannen sloegen hem met de kolf van hun geweer in het gezicht. Palmans en zijn vriendin werden vastgebonden en bijna een halfuur lang gegijzeld. De overvallers hielden hun dochtertje van zeven maanden onder schot en dreigden ermee haar te vermoorden.

Het duo roofde een kluis leeg. Ze gingen aan de haal met een grote som geld, een Rolex-uurwerk ter waarde van 11.000 euro, een pistool en een riotgun. Dat geld had Palmans opzij gehouden voor zijn nieuwbouw. Hij vermoedt dat de daders getipt werden door iemand die wist dat er veel geld in huis was.

Palmans, ook bekend van het Vier-programma ‘The Sky is the Limit’, loofde eerder al een beloning van 10.000 euro uit voor wie een gouden tip heeft om de daders te vatten.

De brutale gijzeling komt dinsdagavond aan bod in het VTM-programma ‘FAROEK’.