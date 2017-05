Hartverwarmend: leerlingen lassen metalen Minion voor overleden zoon van leerkracht

Brugge / Torhout - Een metalen Minion lassen om de overleden zoon van een leerkracht te herdenken. Dat is wat de leerlingen van het VTI Sint-Rembert in Torhout deden. Het resultaat toonden ze deze week aan de jury van MNM, die langskwam voor de Strafste School. “Voor dit soort verhalen doen we het”, zei radiopresentator Tom De Cock.

De Minions, dat waren de lievelingsfiguurtjes van Andreas De Nolf. Gisteren was het dag op dag een jaar geleden dat de jongen op vijftienjarige leeftijd overleed aan een hersentumor. Een niet te beschrijven klap voor papa Marc De Nolf (49), leerkracht metaal aan het VTI Sint-Rembert te Torhout.

Andreas werd geboren met een hersentumor en werd er al na dertien maanden aan geopereerd, waarna een chemo - en bestralingskuur volgden. “Toen hij vijf jaar was, werd hij officieel genezen verklaard, maar twee jaar geleden kregen we het nieuws dat de tumor was teruggekomen”, zegt zijn vader Marc. “Er werd een nieuwe behandeling gestart, maar vorig jaar in februari gaven de dokters het advies ermee te stoppen omdat het niet meer hielp. De beslissing om de behandeling stop te zetten vorig jaar in februari was zonder twijfel de zwaarste in mijn leven. Tijdens zijn lijdensweg is Andreas altijd positief en opgewekt gebleven. Ook toen hij enorm afzag bleef hij een lach op zijn gezicht toveren toen hij ons zag.” Waar Andreas ook enorm om kon lachen, waren de fratsen van de Minions. “Hij had daar zo’n groot plezier in dat het figuurtje een beetje een mascotte werd die hem bijstond tijdens de moeilijke dagen.”

Toen Marc zijn leerlingen vorig jaar ging vertellen dat Andreas zijn strijd verloren had, leefden ook zij sterk mee, ook al kenden ze hem niet persoonlijk.