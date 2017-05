Opnieuw wielrenner overleden: zoon van Raimondas Rumsas dood aangetroffen

Linas Rumsas, de zoon van voormalig profwielrenner Raimondas, is dood aangetroffen in zijn huis. Dat meldden verschillende Italiaanse media. De 21-jarige Litouwer reed voor het Italiaanse Altopack-Eppela. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt maar het zou niet om zelfmoord gaan.

Linas Rumsas, de beloftekampioen van Litouwen, was een van de twee fietsende zonen van Raimondas. Die werd in 2002 derde in de Tour de France.

De wielerwereld moest onlangs ook al afscheid nemen van de Italiaan Michele Scarponi (aangereden op training) en de Amerikaan Chad Young (na een valpartij in een wielerkoers). Dinsdag nog raakte bekend dat ook de voormalige kampioen van Namibië Raul Costa Seibeb overleed na een ongeval.